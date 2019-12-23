ولي عهد بريطانيا يكشف عن حالة والده الصحية

قال الأمير تشارلز، اليوم الاثنين، إن والده الأمير فيليب (98 عاما)، زوج الملكة إليزابيث، "بخير" ويرقد في المستشفى حيث يخضع للمراقبة منذ بضعة أيام.

وقال قصر باكنغهام الأسبوع الماضي إن الأمير فيليب نقل إلى المستشفى في إجراء احترازي للعلاج من ظرف صحي سابق.

وردا على سؤال من الصحفيين عن حالة والده، أثناء زيارته لمناطق اجتاحتها فيضانات في شمال إنجلترا، قال ولي العهد البريطاني "إنه بخير، بمجرد بلوغ هذا السن لا تسير الأمور على ما يرام. يحظى بعناية فائقة في المستشفى"، بحسب "رويترز".

وكان فيليب الذي يحمل رسميا لقب دوق أدنبرة قد سافر من مقر إقامة ملكي في نورفولك بشرق إنجلترا يوم الجمعة إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن للخضوع للمتابعة والعلاج.

وقال قصر باكنغهام حينها إن "دخول المستشفى إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيب صاحب السمو الملكي".

وأعلن المتحدث باسم قصر "باكنغهام"، الأربعاء 21 يونيو/حزيران، أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزالبيث، دخل المستشفى.

وأشار المتحدث باسم قصر "باكنغهام" في بيان رسمي نشرته وكالة "رويترز"، إلى أن الأمير فيليب أدخل إلى المستشفى يوم الثلاثاء، وسيغيب عن الافتتاح الرسمي للبرلمان.

ولكن عبر عن أن دوق أدنبرة، لا يزال يتمتع بـ"بروح معنوية طيبة".

وقال المتحدث إن "الأمير فيليب أدخل إلى المستشفى أمس، وهو في حالة معنوية جيدة، ويشعر بخيبة أمل لأنه سيغيب عن افتتاح البرلمان".

وكان الأمير فيليب، 96 عاما، أعلن في وقت سابق، عن تخليه عن مهامه الملكية كزوج لملكة بريطانيا، بسبب تدهور حالته الصحية.