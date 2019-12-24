موراليس لـ "سبوتنيك": لم أفكر يوما في الترشيح لمنصب نائب الرئيس

أكد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، أنه بعد حرمان حزب "الحركة نحو الاشتراكية" من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لا يخطط للمشاركة في الانتخابات أو حتى شغل مركز نائب رئيس البلاد.

وقال موراليس في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "لم أفكر أبدا في الترشيح لمنصب نائب الرئيس، وهذا الأمر ليس في خططنا".



وأضاف الرئيس البوليفي السابق، أن مرشح حزب "الحركة نحو الاشتراكية" سوف يفوز بالانتخابات الرئاسية في البلاد من الجولة الأولى.

وتابع موراليس: "نتوقع فوز حزبنا من الجولة الأولي، على الرغم من جميع المشاكل، حزب "الحركة نحو الاشتراكية" يحتل المركز الأول في جميع استطلاعات الرأي، وهذه ميزة كبيرة".

واندلعت موجة احتجاجات تنديدا بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد انتخابات 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا.

هذا وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من نوفمبر/من تشرين الثاني الماضي استقالته.

وجاءت استقالة الرئيس البوليفي، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.