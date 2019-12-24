آبي: طوكيو تتطلع لتوسيع التعاون مع بكين وسيؤول بشأن سلاح كوريا الشمالية النووي

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن عزم بلاده توسيع التعاون مع الصين وكوريا الجنوبية حول القضايا الإقليمية المهمة، مؤكدا رغبة طوكيو وبكين وسيؤول في التفاعل من أجل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.

طوكيو - سبوتنيك. وقال آبي خلال اجتماع ثلاثي مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، والرئيس الكوري الجنوبي، مون جاى إن، في مدينة تشنغدو الصينية، اليوم الثلاثاء: "نأمل (خلال هذا الاجتماع) الحصول على فرصة لتعميق التعاون بين بلداننا الثلاثة لحل المشاكل الإقليمية الهامة، بما في ذلك الوضع في كوريا الشمالية، وتعزيز النظام الاقتصادي وحل القضايا العالمية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وأكد رئيس الوزراء الياباني من جديد، رغبة جميع الأطراف في العمل بشكل وثيق لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.

وكانت المحادثات حول نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، قد وصلت إلى طريق مسدود بعد أن غادر الوفد الكوري الشمالي المكان أثناء محادثات العمل في السويد، معلنا أن المحادثات فشلت لأن الولايات المتحدة أتت إليها فارغة اليدين.

بدوره، وصف الجانب الأمريكي المحادثات بأنها "جيدة" ومع عدد من الأفكار الإبداعية الجديدة، وبعد ذلك، أصدرت كوريا الشمالية إنذارا مفاده أن الولايات المتحدة يجب أن تضع "حلا جديدا" بشأن نزع السلاح النووي إضافة إلى ضمانات أمنية حتى نهاية العام، وإلا سيتم إنهاء عملية التفاوض.