الحرس الثوري يعتقل عناصر مسلحة "شاركت في احتجاجات الوقود"

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه اعتقل، أمس الاثنين، عددا من العناصر المسلحة، قال إنهم "ضالعين في أعمال الشغب والفوضى الأخيرة في مدينة ماهشهر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران".

ونقلت وكالة "إرنا"، عن بيان للحرس الثوري، القول إنه تم إلقاء القبض على عدد من العناصر المسلحة الضالعة في أعمال الشغب والفوضى الأخيرة في مدينة ماهشهر بخوزستان.

وأشار البيان إلى أنه "إثر رفع سعر البنزين، استغل بعض العناصر المشبوهة والمندسين، الظروف في عدد من المحافظات بما فيها محافظة خوزستان، وحرفوا التجمعات الاحتجاجية عن أهدافها، ومارسوا أعمال شغب وفوضى، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى ماهشهر، ومنعوا مرور المركبات في هذه الطرق، واستخدموا الأسلحة الأمر الذي عرض أمن المواطنين للخطر".

كما ذكر البيان أنهم "عرقلوا وصول المواد الضرورية لأهالي ماهشهر، ومنعوا وصول سيارات الإسعاف واختطفوا السائقين، كما منعوا مرور الشاحنات المحملة بالبضائع للتصدير، فضلا عن إطلاق النار نحو عناصر الأمن الداخلي والمواطنين وأفراد الجيش، ما أدى إلى استشهاد عدد من هؤلاء وإصابة آخرين".

وتابع "إثر هذه الأحداث، بادرت استخبارات الحرس الثوري في خوزستان، إلى إجراءات دقيقة وذكية كشفت من خلالها عن العناصر الرئيسية في إطلاق النار على المواطنين والأمن الداخلي، ومن خلال التنسيق مع الجهات القضائية، قامت باعتقال عدد من العناصر المسلحة المتسببة في أحداث الفوضى الأخيرة في ماهشهر".

واختتم البيان بالقول "اعترف هؤلاء العناصر بالممارسات المخلة بالأمن العام وأعمال الشغب والفوضى وإطلاق النار على الأمن الداخلي والمواطنين وأفراد الجيش، وتم تسليم المعتقلين إلى الجهات القضائية، كما تم تحديد سائر العناصر المسلحة حيث تجري ملاحقتهم في الوقت الحاضر للقبض عليهم".