سقوط الرئيس البرازيلي في حمام قصره ونقله إلى المستشفى

تعرض الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لحادث مساء أمس الاثنين، إذ سقط في حمام القصر الرئاسي.

وأعلنت الرئاسية البرازيلية، نقل الرئيس بولسونارو إلى المستشفى عقب سقوطه في حمام القصر الرئاسي، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وذكر بيان للقصر الرئاسي أنه بعد نقل بولسونارو إلى المستشفى، خضع لفحوصات واتضح أنه لم يتعرض لأذى.

وأشار البيان إلى أن الرئيس البرازيلي سيبقى في المستشفى، قيد الملاحظة، لمدة 6 إلى 12 ساعة.

يشار إلى أنه تم انتخاب بولسونارو، البالغ من العمر 64 عاما، لتولي رئاسة البرازيل العام الماضي، ونُقل أكثر من مرة إلى المستشفى منذ تعرضه للطعن خلال مسيرة انتخابية في سبتمبر/ أيلول عام 2018.