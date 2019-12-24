اليابان تطالب كوريا الجنوبية باتخاذ خطوات لحل الخلاف الثنائي

طالبت اليابان، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر/ كانون الأول، كوريا الجنوبية باتخاذ خطوات لحل الخلاف الثنائي.

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز": "إن كوريا الجنوبية تتحمل مسؤولية اتخاذ إجراءات لحل خلافات ثنائية دفعت بالعلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود".

وأدلى آبي بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة ثلاثية مع الصين وكوريا الجنوبية في مدينة تشنغدو الصينية.

وساءت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، ووصلت إلى أدنى مستوياتها خلال عقود، بعدما قضت المحكمة العليا في سيول، العام الماضي، بإلزام الشركات اليابانية بتعويض بعض الكوريين الذين عملوا بالسخرة خلال الحرب.

وتقول اليابان، إن القضية سويت بموجب اتفاقية مبرمة عام 1965، مضيفة أن حكم المحكمة ينتهك القانون الدولي.