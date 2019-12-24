بوتين: نسبة الأسلحة الحديثة في "الثالوث النووي" وصلت 82 %

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نسبة الأسلحة الحديثة في "الثالوث النووي" وصلت 82 %، مشيرا إلى أن القوات النووية الروسية أظهرت قدرات متزايدة، خلال التدريبات.

موسكو - سبوتنيك . أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نسبة الأسلحة الحديثة في ثالوث روسيا النووي بلغت 82 بالمئة.

وتابع، خلال اجتماع هيئة قيادة وزارة الدفاع الروسية: "في عام 2019، كان هناك العديد من التغييرات النوعية والنظامية في تطوير القوات المسلحة، وبالتالي ، فإن حصة الأسلحة الحديثة في الثالوث النووي بلغت 82 بالمئة".

وأضاف: "القوات تستخدم معدات جديدة، تمارس بانتظام مهام معقدة وتكتيكية أثناء التدريبات والمناورات، وأظهرت القوات النووية قدراتها المتزايدة في مناورات "غروم-2019"، وقد نفذ الأسطول والطيران بعيد المدى المهام الكاملة المحددة في إطار تدريبات "درع المحيط".