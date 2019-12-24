ظریف: سنبقى دائما الى جانب سلطنة عمان

وقال ظریف، في تغریدة علی حسابه الرسمي في "تویتر": "قمت أمس واليوم بزيارة مسقط للتباحث والتشاور مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية".
و کما جرت العادة، قمت أمس واليوم بزيارة مسقط للتباحث والتشاور مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان بخصوص العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.— Javad Zarif (@JZarif) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩
كانت ولاتزال ايران وعمان دولتين جارتين تربطهما علاقات حميمة جدا.
سنبقى دائما الى جانب سلطنة عمان.#دولة_راسخة_شعب_قوي pic.twitter.com/AR4ycdlSbF
وأضاف ظریف، في التغریدة التي نشرها الیوم باللغة العربیة، أنه كانت ولاتزال إيران وعمان دولتين جارتين تربطهما علاقات ودیة جدا. مضيفا "سنبقى دائما الى جانب سلطنة عمان".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى مسقط، مساء أمس الاثنين، في إطار المحادثات والمشاورات المستمرة بين كبار مسؤولي البلدين.
وحسب وكالة "إرنا"، التقى ظريف، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، لبحث العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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