ظریف: سنبقى دائما الى جانب سلطنة عمان

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده بجانب سلطة عمان، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات ودية.

وقال ظریف، في تغریدة علی حسابه الرسمي في "تویتر": "قمت أمس واليوم بزيارة مسقط للتباحث والتشاور مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية".

و کما جرت العادة، قمت أمس واليوم بزيارة مسقط للتباحث والتشاور مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان بخصوص العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

كانت ولاتزال ايران وعمان دولتين جارتين تربطهما علاقات حميمة جدا.



سنبقى دائما الى جانب سلطنة عمان.#دولة_راسخة_شعب_قوي pic.twitter.com/AR4ycdlSbF — Javad Zarif (@JZarif) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩

​وأضاف ظریف، في التغریدة التي نشرها الیوم باللغة العربیة، أنه كانت ولاتزال إيران وعمان دولتين جارتين تربطهما علاقات ودیة جدا. مضيفا "سنبقى دائما الى جانب سلطنة عمان".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى مسقط، مساء أمس الاثنين، في إطار المحادثات والمشاورات المستمرة بين كبار مسؤولي البلدين.

وحسب وكالة "إرنا"، التقى ظريف، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، لبحث العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.