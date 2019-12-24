الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا يغادر المستشفى

غادر الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، اليوم الثلاثاء، مستشفى في لندن كان يتلقى فيه العلاج منذ يوم الجمعة، ومن المنتظر أن ينضم إلى أفراد العائلة المالكة الآخرين للاحتفال بعيد الميلاد.

وخرج فيليب (98 عاما)، ولقبه الرسمي دوق ادنبره، من مستشفى الملك إدوارد السابع وصافح ممرضة قبل أن يركب سيارة رينج روفر، تحركت به بعيدا.

وسافر الأمير بعد ذلك بطائرة هليكوبتر إلى ساندرينغهام في شرق إنجلترا، حيث تتجمع العائلة المالكة عادة للاحتفال بعيد الميلاد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال قصر بكنغهام في بيان "دوق ادنبره غادر المستشفى اليوم بعد أن سمح له الأطباء بالخروج وعاد إلى ساندرينغهام. يرغب الأمير في توجيه الشكر لكل من بعث له بأمنياته بالشفاء".

وكان قصر بكنغهام قال يوم الجمعة، إن فيليب نُقل إلى المستشفى في إجراء احترازي لمتابعة حالة صحية سابقة.

وسافرت الملكة (93 عاما) إلى ساندرينغهام يوم الجمعة. ولم يتضح ما إذا كان الأمير فيليب سيرافقها لحضور قداس بالكنيسة، يوم عيد الميلاد، غدا الأربعاء. ولم يحضر الأمير قداس العام الماضي.

واعتزل فيليب الحياة العامة في أغسطس آب 2017، لكنه ظهر في بعض الأحيان منذ ذلك الوقت في مناسبات رسمية.