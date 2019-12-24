تسجيل
15:55 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال خطابه بعد خروج دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، 8 مايو/ أيار 2018

    بعد تعليق إيران للمفاوضات... ما إمكانية لجوء أوروبا لآلية فض النزاع؟

    © AP Photo / Iranian Presidency Office
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103224/31/1032243128.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/201912241043852313-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%9F/

    دخل ملف الاتفاق النووي مرحلة جديدة أكثر تعقيدا، بعد التصعيد الإيراني الأخير، الذي أعلنت خلاله عن تعليق المفاوضات الفنية في الاتفاق النووي، لحين رفع الحظر عنها، وإلغاء العقوبات بشكل كامل.

    ولم تكتف إيران، عند هذا الحد، حيث حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، الاتحاد الأوروبي، من اللجوء إلى ما يعرف بآلية "فض النزاع"، وأن هذه الخطوة من شأنها القضاء على الاتفاق نهائيا.

    وسبق وأن طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران على التراجع عن خروقاتها للاتفاق النووي الموقع عام 2015، متوعدة باللجوء إلى آلية فض النزاعات مع إيران عن طريق الأمم المتحدة.

    ومع التصعيد الإيراني وانسداد أفق الحلول السياسية، يلوح في الأفق تساؤلات عدة حول مدى إمكانية لجوء الاتحاد الأوروبي لهذه الآلية، وما الذي يمكن أن يترتب عن ذلك.

    تصعيد إيراني

    وقال صالحي، عقب إعلانه تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل آراك النووي، أمس الاثنين، إن "إيران أعلنت موقفها وحددته بشكل نهائي وغير قابل للتراجع وموقفها من التفاوض، هو أنها لن تتفاوض حول الشطر الفني من الاتفاق النووي ولن تتفاوض ما لم تلغى العقوبات بشكل كامل".

    وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، أن "أوروبا إذا لجأت إلى آلية فض النزاع، فإنها ستقضي على الاتفاق النووي، ما يتعارض مع ما تعلنه"، مضيفا أن "أوروبا تريد الحفاظ على الاتفاق النووي، لكن هل لديها القدرة على الوقوف أمام أمريكا؟".

    وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد أعلن أن إيران تدرس حاليا الخطوة التالية بشأن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بينما استبعد حدوث مفاوضات مع أمريكا بوساطة يابانية، بحسب شبكة العربية.

    ضغوط طهران

    محمد غروي، المحلل السياسي الإيراني، قال إن "الجانب الإيراني يحاول أن يضغط بقوة لإزالة العقوبات المفروضة عليه، خصوصا أن أمريكا تمر اليوم بفترة حساسة جدا مع قرب دخول مرحلة الانتخابات، وطهران ترى أنها المرحلة المناسبة للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

    وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان
    © AP Photo /
    فرنسا تهدد إيران بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها بالاتفاق النووي
    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "طهران تفعل ما في وسعها لرفع العقوبات الأمريكية، ومنذ البداية اشترطت رفعها بشكل كامل، كي تعود الأمور تدريجيا إلى ما كانت عليه".

    وتابع: "في الزيارة الأخيرة للرئيس حسن روحاني إلى اليابان، صرح بهذا للطرف الإيراني حتى يصل الرسالة للأطراف الأمريكية، وذلك لأن واشنطن أثارت عبر اليابان رسالة بإمكانية السماح للإيرانيين لتصدير مليون برميل نفط، إلا أن القيادة الإيرانية اعتبرت الأمر خطوة لاستهلاك الوقت للجلوس على طاولة المفاوضات، ومن الصعب قبول طهران لأي حلول مؤقتة".

    وعن إمكانية لجوء الاتحاد الأوروبي لآلية فض النزاع، قال: "في حال قامت أوروبا بهذه الخطوة، لن تظل إيران في الاتفاق النووي، فمن المفترض أن تلجأ طهران لهذه الآلية لا أي دولة أخرى، فهي المتضرر الوحيد من خروج أمريكا من الاتفاقية الموقعة".

     ومضى قائلا: "أتصور أن الاتحاد الأوروبي لن يذهب لهذه الآلية، لأنه يعلم أن في حال ذهابه إليها سيكون الرد الإيراني قاسيا جدا، ولكن يكون كما يظنه الاتحاد، والذي يسعى إلى أن تبقى إيران في الاتفاق، لكن هذه الآلية قد تدفع الإيرانيين للخروج من الاتفاق النووي، أو الدخول في الخطوة الخامسة من تخفيض الالتزام بالاتفاق".

    تصعيد الاتحاد الأوروبي

    وقال مصطفى الطوسة، الإعلامي والمحلل السياسي المقيم في فرنسا، إن "المواقف التصعيدية التي تتخذها الإدارة الإيرانية تضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج، فهو لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي تجاه هذه الانتهاكات الواضحة من طرف إيران للاتفاق، وهدد من قبل عن طريق بعض وزراء الخارجية من بينها فرنسا، أنه سيلجأ إلى تفعيل آلية فرض عقوبات على إيران التي يتضمنها الاتفاق".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الدول الأوروبية في نهاية المطاف، يمكن أن تساهم في معاقبة إيران على انتهاكاتها للاتفاق النووي، عبر فتح صفحة فرض عقوبات أممية على القيادة الإيرانية".

     وتابع: "كل هذه المعطيات تشير إلى أن الاتفاق النووي يعيش موتا بطيئا، وإن لم تكن هناك معجزة عن طريق الوساطات، التي تقوم بها سلطنة عمان، أو سويسرا أو اليابان، أو فرنسا حال عادت لحلبة الوساطات في الأيام المقبلة".

    وأكد أن "في حل موت هذا الاتفاق ستدخل منطقة الشرق الأوسط والخليج عامة في مرحلة لا يمكن لأحد أن يتصور تطوراتها العسكرية والأمنية والسياسية الخطيرة".

    مفاوضات فرنسية قريبة

    وعن إمكانية أن تفض هذه الضغوطات إلى مفاوضات قريبة، قال: "بحسب المعطيات الموضوعية التي تواجهنا حاليا، إيران تنتظرها انتخابات في فبراير عام 2020، وكذلك هناك انتخابات قريبة في أمريكا، ولا أحد يتوقع أن في هذه الظروف الحساسة انتخابيا وسياسيا من الممكن أن يكون هناك تنازلات يقدمها لطرف للآخر".

    علي أكبر صالحي
    © AP Photo / Brendan Smialowski
    إيران تعلق مفاوضات الاتفاق النووي لحين إلغاء العقوبات بشكل كامل
    وبشأن عودة فرنسا للعب دور الوسيط مجددًا، أضاف: "هناك اعتراف شبه رسمي من الدبلوماسية الفرنسية أن باريس أخفقت في وساطتها بين إيران وأمريكا، وعزا البعض هذا الإخفاق إلى جلوس المفاوضين مع حسن روحاني الرئيس الإيراني، وكان من الأفضل الجلوس ومحاورة مرشد الجمهورية علي خامنئي، والذي يمتلك النفوذ والسلطة الحقيقية".

     وقال: "هذا الاعتراف يفتح الأبواب على جميع الاحتمالات، فمع استبعاد فكرة التدخل العسكري، هناك إمكانية للمضي قدما في ممارسة عقوبات اقتصادية على إيران، والضغط على أذرعها في بعض الدول، من أجل تقليم أظافرها وإرغامهما على التفاوض في أحسن الظروف بالنسبة لأمريكا".

    الاتفاق النووي وفض النزاع

    وبموجب شروط الاتفاق، إذا رأى أي من الموقعين الأوروبيين (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) أن إيران قد انتهكت الاتفاق يمكنه بدء عملية لحل النزاع يمكن خلال فترة قصيرة قد لا تزيد عن 65 يوما أن تتصاعد في مجلس الأمن وصولا إلى ما يطلق عليه عودة سريعة لفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

    وأعلنت الولايات المتحدة، في مايو/ أيار 2018، انسحابا أحاديا من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والدول الخمس دائم العضوية بمجلس الأمن الدولي بالإضافة لألمانيا، واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.

    وفي وقت لاحق، أعلنت طهران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب ما اعتبرته فشلا من الدول الأوروبية في توفير آلية فاعلة للتعامل المالي والتجاري مع إيران تتفادى العقوبات الأمريكية.

    انظر أيضا:

    خبير: لا يحق للأمريكي الذي خرج من الاتفاق النووي أن يرغم الإيرانيين الالتزام ببنوده
    حقائق مهمة حول الاتفاق النووي الإيراني... ماذا تبقى من الصفقة؟
    الطاقة الذرية الإيرانية: لجوء أوروبا لآلية فض النزاع يقضي على الاتفاق النووي
    الخارجية الإيرانية: ندرس الخطوة التالية لخفض التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي
    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد الأوروبي, دونالد ترامب, الاتفاق النووي, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفل الزوجان عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم والموسيقي الألماني توم كوليتز بزفافهما على متن اليخت المشهور كريستينا أو (Christina O) في إيطاليا.
    أشهر حفلات زفاف عام 2019
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون سبوتنيك وآر تي
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون "سبوتنيك" و"آر تي"
    إنفوجرافيك - أسلحة حصل عليها الجيش الروسي في 2019
    أسلحة حصل عليها الجيش الروسي في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك