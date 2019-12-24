رئيس البرازيل يغادر المستشفى بعد قضاء ليلة هناك

ذكر مكتب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في بيان أنه غادر المستشفى اليوم الثلاثاء بعدما قضى الليلة الماضية تحت الملاحظة إثر سقوطه في مقره الرسمي في العاصمة برازيليا.

وقال مكتب الرئيس، أمس الإثنين، بعد فترة وجيزة من سقوطه إن بولسونارو (64 عاما) خضع لأشعة على المخ في المستشفى لم تكشف عن أي مشكلة. وفقا لـ "رويترز".

وأعلنت الرئاسية البرازيلية، نقل الرئيس بولسونارو إلى المستشفى عقب سقوطه في حمام القصر الرئاسي، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وظلت صحة الرئيس أمرا مثيرا للقلق بعد تعرضه للطعن خلال الحملة الانتخابية في نهاية العام الماضي وهو ما تطلب خضوعه لعدة عمليات جراحية ودخول المستشفى مرتين هذا العام.