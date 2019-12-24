برلماني إيراني: السلطات منعت استجواب وزير الداخلية

قال البرلماني الإيراني، علي مطهري، إن السلطات الإيرانية تدخلت لمنع استجواب وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، على خلفية أحداث الاحتجاجات الأخيرة.

وأضاف مطهري في تصريحات لوكالة أنباء "إيلنا"، إن القيادة الإيرانية أجلت الاستجواب عقب انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأشار مطهري إلى أن "أعداد المصوتين على استجواب الوزير وصلت حتى الآن إلى 20 توقيعا رغم أن ما نحتاجه فقط هو 10 تواقيع".

وأشار إلى "أن استجواب وزير الداخلية يأتي كونه المسؤول عن تنفيذ قرار السلطات الأخير بزيادة أسعار الوقود، فيما يأتي الوزير في مرمى الاتهام بسبب عدم إعداد الإجراءات اللازمة لهذا القرار وما تبعه من خسائر إنسانية ومالية خلال أحداث الاحتجاجات الأخيرة".

وكانت وكالة "رويتر" نقلت عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية، قولهم إن "حوالي 1500 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمرت أقل من أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد".

وأكد المسؤولون في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "من بين القتلى 17 مراهقا، ونحو 400 إمرأة، بالإضافة إلى عدد من أفراد قوات الأمن والشرطة".

وأضافوا، "إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي "نفد صبره فيما يبدو"، وأمر المسؤولين بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات".

واندلعت الاحتجاجات في عدة مناطق من البلاد يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة على الأقل، وامتدت الاحتجاجات إلى مئة مدينة وبلدة، حيث طالب المحتجون بتنحية كبار مسؤولي الدولة.