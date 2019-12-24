نائب الرئيس الإيراني: سياسات أمريكا فشلت بإسقاط اقتصادنا

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن سياسات أمريكا الهادفة لإسقاط الاقتصاد الإيراني قد باءت بالفشل، ما يعكس قوة إمكانياته العالية.

ونقلت وكالة "فارس" عن جهانغيري قوله، في كلمة بمراسم اجتماع مجلس أمناء المراكز الثقافية الإيرانية اليوم الثلاثاء، القول إن "الاقتصاد صامد رغم كل العراقيل والعداء الأمريكي، وذلك وسط انخفاض العائدات النفطية".

وأشاد نائب الرئيس بتحمل الشعب الإيراني وجهود المسؤولين والقطاع الخاص ما أدى لتحقيق صمود الاقتصاد.

وأعلنت الولايات المتحدة، في مايو/ أيار 2018، انسحابا أحاديا الجانب من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والدول الخمس دائم العضوية بمجلس الأمن الدولي بالإضافة لألمانيا، واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية. وفي وقت لاحق، أعلنت طهران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب ما اعتبرته فشلا من الدول الأوروبية في توفير آلية فاعلة للتعامل المالي والتجاري مع إيران تتفادى العقوبات الأمريكية.