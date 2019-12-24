ترامب: سنتعامل مع "مفاجأة الكريسماس" القادمة من كوريا الشمالية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة سوف تتعامل بنجاح كبير مع "هدية" محتملة لعيد الميلاد من كوريا الشمالية.

واشنطن - سبوتنيك . وتصاعد التوتر في المنطقة وسط انهيار محادثات نزع السلاح النووي بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حذر نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي ري تاي سونج من أن الولايات المتحدة قد تتوقع "هدية عيد الميلاد" من بيونغ يانغ.

وقال ترامب "هذا جيد، سنجد المفاجأة، وسنتعامل معها بنجاح كبير. دعونا نرى ما يحدث. لقد فاجأ الجميع، ولكن دعونا نرى ما سيحدث".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون عقد اجتماعا مع كبار قادة الجيش أول من أمس الأحد لبحث سبل تعزيز القدرات العسكرية وذلك وسط قلق متزايد من احتمال عودة بيونغ يانغ لمسار المواجهة مع واشنطن.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم ترأس اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم لبحث سبل "تعزيز قدرات القوات المسلحة للبلاد...عسكريا وسياسيا"، بحسب ما نقلت "رويترز".