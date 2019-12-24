بوغدانوف يلتقي السفير المصري في موسكو لبحث الأوضاع في سوريا وليبيا

التقى مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر، اليوم الثلاثاء.

موسكو – سبوتنيك . وبحث بوغدانوف، مع السفير المصري لدى روسيا، سبل تعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية بين البلدين، متطرقا لتطور الأوضاع في سوريا وليبيا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها: "جرى تبادل سري للآراء حول أجندة الشرق الأوسط خلال المحادثات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز سبل التعاون في مجال السياسة الخارجية بين موسكو والقاهرة، بهدف تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة في أقرب وقت".

وأضاف البيان: "كما تم إيلاء اهتمام خاص لتطور الأوضاع في سوريا وليبيا".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد بحث في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره المصري، سامح شكري، الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الأوضاع في ليبيا.