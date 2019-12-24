مقتل 28 شخصا على الأقل بكارثة سقوط حافلة من فوق تلة في إندونيسيا... فيديو

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" قال الناجون للسلطات إن مكابح السيارة تعطلت على ما يبدو، لكن الشرطة ما زالت تحقق في سبب الحادث.
وقال ضابط شرطة يدعى ريسكي لقناة تي.في وإن السلطات تتحرى سبب الحادث.
وقال كواس إن البحث عن ركاب آخرين ربما يكونون قد جُرفوا مع النهر توقف مع حلول الظلام وسيقوم باستئنافه صباح الأربعاء.
At least 26 people were killed and 13 others injured when a vehicle fell into a ravine in Indonesia’s South Sumatra province on Dec 23. pic.twitter.com/cmVALTVFHO— SCMP News (@SCMPNews) December 24, 2019
وأظهرت صور بعض الأشخاص يحاولون انتشال حطام الحافلة من نهر في أحد الأودية.
وتشيع في إندونيسيا حوادث المرور حيث تمر الطرق في كثير من الأحيان عبر تضاريس وعرة وغالبا ما تفتقر السيارات إلى الصيانة المناسبة.
وحوادث الطرق شائعة في إندونيسيا بسبب سوء معايير السلامة والبنية التحتية.
وفي أوائل العام الماضي، قُتل 27 شخصًا عندما سقطت حافلة سياحية مكتظة من تل في مقاطعة جاوة الغربية.
At least 25 people died and 14 were injured after a bus plunged down a steep ravine in Indonesia’s South Sumatra province. pic.twitter.com/LBobHitylO— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 24, 2019
وبعد ذلك بشهرين، تسبب حادثان في منطقة بونتاك الواقعة على تل جبل جاوة في مقتل 15 شخصًا على الأقل.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، قتل 21 شخصا عندما سقطت حافلة سياحية في واد في بوجور، وهي منطقة جبلية أخرى في جاوة الغربية.
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