مقتل 28 شخصا على الأقل بكارثة سقوط حافلة من فوق تلة في إندونيسيا... فيديو

أكدت الشرطة ورجال إنقاذ في إندونيسيا مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين في حافلة سقطت من فوق تلة على ارتفاع 150 مترا في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

ونقلت تقارير إعلامية عن الشرطة قولها إن الحافلة التي كانت تنقل حوالي 50 راكبا تحطمت وهي في طريقها من مدينة بنغكولو إلى مدينة بالمبانغ على جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا ، بحسب "رويترز".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" قال الناجون للسلطات إن مكابح السيارة تعطلت على ما يبدو، لكن الشرطة ما زالت تحقق في سبب الحادث.

وقال ضابط شرطة يدعى ريسكي لقناة تي.في وإن السلطات تتحرى سبب الحادث.

وقال كواس إن البحث عن ركاب آخرين ربما يكونون قد جُرفوا مع النهر توقف مع حلول الظلام وسيقوم باستئنافه صباح الأربعاء.

At least 26 people were killed and 13 others injured when a vehicle fell into a ravine in Indonesia’s South Sumatra province on Dec 23. pic.twitter.com/cmVALTVFHO — SCMP News (@SCMPNews) December 24, 2019

وأظهرت صور بعض الأشخاص يحاولون انتشال حطام الحافلة من نهر في أحد الأودية.

وتشيع في إندونيسيا حوادث المرور حيث تمر الطرق في كثير من الأحيان عبر تضاريس وعرة وغالبا ما تفتقر السيارات إلى الصيانة المناسبة.

وحوادث الطرق شائعة في إندونيسيا بسبب سوء معايير السلامة والبنية التحتية.

© REUTERS / Antara Foto Agency عمال الإنقاذ يحملون جثة ركاب حافلة سقطت جنوب سومطرة في إندونيسيا

وفي أوائل العام الماضي، قُتل 27 شخصًا عندما سقطت حافلة سياحية مكتظة من تل في مقاطعة جاوة الغربية.

At least 25 people died and 14 were injured after a bus plunged down a steep ravine in Indonesia’s South Sumatra province. pic.twitter.com/LBobHitylO — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 24, 2019

وبعد ذلك بشهرين، تسبب حادثان في منطقة بونتاك الواقعة على تل جبل جاوة في مقتل 15 شخصًا على الأقل.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، قتل 21 شخصا عندما سقطت حافلة سياحية في واد في بوجور، وهي منطقة جبلية أخرى في جاوة الغربية.