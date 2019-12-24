وزير الدفاع التركي: نحترم وحدة تراب الدولة السورية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الإرهابيين ما زالوا موجودين في مناطق غرب وشرق المنطقة التي تم تطهيرها من الإرهاب خلال عملية "نبع السلام" في سوريا.

وأشار أكار إلى أن عناصر الجيش التركي تتابع الإرهابيين في مناطق غرب وشرق منطقة نبع السلام، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وتحدث أكار، اليوم الثلاثاء، خلال حفل تكريم أقيم في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، بمشاركة قادة الجيش ومسؤولون من وزارة الدفاع وعدد كبير من الضباط.

وأكد الوزير على أن "الجنود الأتراك يسعون من أجل إعادة الحياة لطبيعتها على الأرض".

وشدد على احترامهم لوحدة تراب الدول الجارة كافة على رأسها سوريا".

وقال أكار: "عبر هذه العملية تم تشكيل منطقة نبع السلام، وتطهيرها من الإرهاب وجعلها آمنة، ومع مواصلة أنشطتها هناك، نواصل تنسيق فعالياتنا عبر إجراء اتفاقات مع الأمريكيين من جانب والروس من الجانب الآخر، وهذا التنسيق متواصل حاليًا وخاصة مع الروس".

وتابع: "نتابع ليلًا ونهارًا وجود الإرهابيين في مناطق غرب وشرق المنطقة (نبع السلام)، وحاليًا لدينا وفد في موسكو يتباحثون هذه الأمور".

وأكد الوزير على أن مكافحة تركيا للإرهاب ستتواصل إلى حين القضاء على آخر إرهابي.

وقال الوزير التركي إن هدف تركيا في شمالي العراق وسوريا يتمثل في كفاح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية.