وزعت أكثر من مليار هدية... عربة بابا نويل أمريكية تتجول في الفضاء الإلكتروني... فيديو

أطلقت الولايات المتحدة مبادرة أسمتها "فرح الميلاد" تهدف إلى توزيع مئات الملايين من الهدايا.

يتم تنفيذ المبادرة من خلال عربة بابا نويل افتراضية تتجول في خريطة ثلاثية الأبعاد للعالم، وتتوقف في بلدان مختلفة بهدف توزيع الهدايا، بحسب الموقع الإلكتروني لقيادة الدفاع الجوي الأمريكي "نوراد".

وتم لهذه اللحظة توزيع مليار و700 ألف هدية، في عدد من دول العالم، كان آخرها نور سلطان (أستنا سابقا) عاصمة كازاخستان.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد انطلقت المبادرة من منطقة لابلاند في فنلندا، في التاسعة صباحا، وستستغرق حوالي 25 ساعة.

ويقوم مركز خاص للمبادرة بتتبع حركة بابا نويل ومعرفة اختياراته، وتقديم الهدايا التي يتلقونها من المتطوعين.

وبدأت هذه المبادرة في عام 1948 عندما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها تتبع مسار حركة بابا نويل "سانتا كلوز".