ترامب يعلق على هدية كوريا الشمالية "الصاروخية" في عيد الميلاد

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بشأن "هدية بمناسبة عيد الميلاد" من كوريا الشمالية قائلا إن الولايات المتحدة "ستتعامل معها بنجاح كبير".

وبحسب "رويترز" يأتي ذلك وسط مخاوف أمريكية من احتمال أن تكون بيونغ يانغ تستعد لاختبار صاروخ بعيد المدى.

وأفاد ترامب للصحفيين في منتجعه (مار الاجو) في ولاية فلوريدا "سنعرف ماهي هذه المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير". وأردف "سوف نرى ما يحدث".

وقال ترامب ساخرا "ربما تكون هدية لطيفة". ومضى يقول "ربما ستكون الهدية التي سيرسلها لي إناء زهور جميل وليس تجربة صاروخية".

وكانت كوريا الشمالية قد حذرت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري من إمكانية إن ترسل لها "هدية في عيد الميلاد" وذلك بعد أن أمهل زعيمها كيم جونغ أون الولايات المتحدة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بين البلدين بخصوص الترسانة النووية لكوريا الشمالية، كما طالب الزعيم الكوري الشمالي واشنطن بخفض التوترات بين البلدين الخصمين منذ وقت طويل.