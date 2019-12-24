المكسيك تحث بوليفيا على إنهاء تخويف سفارتها في لاباز

قالت وزارة الخارجية المكسيكية اليوم الثلاثاء إن مسؤولي الأمن والمخابرات البوليفيين ما زالوا يحيطون بسفارة المكسيك في لاباز ويواصلون تخويف السفير والموظفين الدبلوماسيين.

وحسب "رويترز" قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في وقت سابق اليوم إن المراقبة في المنشآت الدبلوماسية المكسيكية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قد خفت منذ يوم الاثنين، لكن "أشياء كثيرة" لا تزال بحاجة إلى حل.

واتهمت المكسيك حكومة بوليفيا أمس الاثنين بترهيب دبلوماسييها بينما قالت بوليفيا إن المكسيك اختطفت قمة إقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تشعر "بقلق عميق" بشأن مراقبة "مفرطة" لمقر إقامة السفير المكسيكي والسفارة المكسيكية في بوليفيا من قبل نحو 150 فردا من المخابرات والأمن هناك.

وفي خطاب لمنظمة الدول الأمريكية، قالت المكسيك إن بوليفيا "ترهب" الدبلوماسيين وحاولت "احتجاز وتفتيش" مركبة السفير يوم الاثنين.