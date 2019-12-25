تركيا تتهم بعض الدول الخليجية بالتواصل مع حزب العمال الكردستاني

تتهم تركيا بعض دول الخليج بعقد لقاءات مع قادة حزب العمال الكردستاني، سعيا لاستخدامه ضد تركيا، محذرة أن هذا لن يبقى دون رد.

وبحسب وكالة "الأناضول"، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي في أنقرة، إن بعض الدول الخليجية تتواصل مع الملقب "كوباني" أحد قيادي حزب العمال الكردستاني في سوريا.

وأضاف "نرى أن بعض دول الخليج تعقد لقاءات مع كوباني سعيا لاستخدامه ضد تركيا وهذا لن يبقى بدون رد".

وأكد أن العمليات العسكرية التركية في شرق الفرات لاتزال مستمرة، وأن عملية "نبع السلام" تمكنت من خلق بيئة سلام هادئة ومستقرة نسبيا في منطقتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.