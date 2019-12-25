الصين: نجري اتصالات وثيقة مع أمريكا بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة

قال جين شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بلاده على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح، أمس الثلاثاء، أنه والرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيوقعان المرحلة "واحد" من اتفاق التجارة، الذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة خلال احتفال بهذه المناسبة.

ولم يحدد شوانغ، في المؤتمر الصحفي اليومي، موعدا للتوقيع.