وكالة: تحطم طائرة إيرانية بعد اصطدامها بأحد الجبال

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة، بعد اصطدامها بجبال سبلان في محافظة أردبيل شمال غربي إيران.

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن مصدر مسؤول في محافظة أردبيل، قوله إن طائرة عسكرية، سقطت اليوم، كانت تحلق في سماء أردبيل شمال غربي البلاد.

وأضاف المصدر، أن أخبار الحادث سيتم الإعلان عنها بعد دراسة تفاصيله.

كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن "سقوط وتحطم طائرة إيرانية عسكرية من طراز "ميغ 29" في محافظة أردبيل شمالي البلاد"، مضيفا "إدارة الطوارئ في البلاد أعلنت عن إرسال الهلال الأحمر الإيراني حوامات إسعافية لمكان سقوط الطائرة".

وأشار التلفزيون إلى "مقتل قائد الطائرة".