سفير إيران الجديد في موسكو لا يستبعد مناورات عسكرية برية مشتركة مع روسيا

أفاد سفيرإيران الجديد في موسكو، كاظم جلالي، بأن إيران وروسيا قد تقومان في المستقبل بإجراء مناورات عسكرية مشتركة، ليس فقط في البحر، ولكن على البر أيضًا.

طهران - سبوتنيك. وقال السفير، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان من الممكن أن يتم إجراء مناورات أخرى، بما في ذلك المناورات البرية، في المستقبل، علاوة على المناورات البحرية: "إن الدولتين تتعاونان في مختلف المجالات ، لذا نعم، مثل هذا الاحتمال يعتبر واردا"، إلا أنه، لم يذكر أي مواعيد محددة.

وأضاف السفير كاظم جلالي، أن إيران وروسيا قد قامتا بإجراء مناورات مشتركة من قبل.

وقال: "أنا مقتنع بأن كلا البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة فهمهما المشترك للتحديات، يجب أن يستمر في التعاون الوثيق في هذا المجال، حيث أن هذا التعاون يمكنهما من الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

يذكر أنه سبق وأعلن قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، أن هناك مناورات بحرية مشتركة، تحت عنوان "حزام أمني بحري"، ستجريها إيران وروسيا والصين في المحيط الهندي، يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول.

هذا وأفيد من قبل بأن فريقا من السفن الحربية الروسية التابعة لأسطول بحر البلطيق قد توجه إلى إيران، بعد مشاركته في تنفيذ المناورات "إندرا-2019" الروسية الهندية.