روحاني: يجب اتخاذ خطوات أكثر أهمية لتحقيق التعادل في الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يجب اتخاذ خطوات أكثر أهمية لتحقيق التعادل في الاتفاق النووي، مضيفا: "لا سبيل أمام الأعداء سوى الاستسلام أمام إرادة الشعب الإيراني".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإيراني قال ذلك، في كلمة خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، أكد فيها أنه على دول "5+1"، العمل بالتزاماتها وتعويض أخطائها السابقة.

وقال روحاني: "بات أكثر وضوحا لنا مؤخرا، أن المشاكل الموجودة نتيجة الضغوط الأمريكية لا تقتصر على الشعب الإيراني فقط".

وأضاف: "خلال الاجتماع الرباعي بين ايران وماليزيا وتركيا وقطر، رأينا أن باقي الدول تواجه المشاكل في التعامل مع أمريكا".

وأعلنت الولايات المتحدة، في مايو/ أيار 2018، انسحابا أحاديا من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والدول الخمس دائم العضوية بمجلس الأمن الدولي بالإضافة لألمانيا، واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت لاحق، أعلنت طهران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب ما اعتبرته فشلا من الدول الأوروبية في توفير آلية فاعلة للتعامل المالي والتجاري مع إيران تتفادى العقوبات الأمريكية.