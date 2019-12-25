توجيه الاتهام إلى جنديين في تايلاند بقتل مدنيين

قالت متحدث عسكري في تايلاند، اليوم الأربعاء، إنه تم توجيه الاتهام إلى جنديين في جنوب البلاد بقتل مدنيين، وهو اتهام نادر من نوعه في المنطقة التي يمزقها تمرد انفصالي، حيث تطالب جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان منذ فترة طويلة بمزيد من الشفافية.

ونقلت وكالة "رويترز"عن المتحدث باسم قائد عمليات الأمن الداخلي، براموت بروم: "إن الجنديين سلما نفسيهما يوم 20 ديسمبر كانون الأول وأطلق سراحهما بكفالة". ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا.

وأضاف: "سيتم إجراء تحقيق وسنتبع الإجراءات القانونية".

جاءت الاتهامات بعد نوبة غضب انتابت البلاد بسبب مقتل عبد الله إسورموسور، الذي يشتبه في أنه متمرد، والذي دخل في غيبوبة بعد التحقيق معه في معسكر للجيش. ورفض الجيش التايلاندي مزاعم عن تعذيبه وحث الرأي العام على انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

وقالت جماعة "ديب ساوث ووتش" وهي جماعة تراقب العنف إن التمرد الانفصالي المستمر منذ نحو عشر سنوات في الأقاليم الجنوبية، التي تقطنها غالبية من المجموعة العرقية "المالايو" المسلمة في الدولة التي تسكنها أغلبية من البوذيين، أودى بحياة نحو سبعة آلاف شخص منذ 2004 .