كوريا الجنوبية... أكثر من نصف المواطنين في منتصف العمر مديونون

أظهرت بيانات رسمية أن أكثر من نصف الكوريين ممن هم في منتصف العمر مديونون، ما يشير إلى تزايد الديون على الأسر الكورية.

وبحسب وكالة "يونهاب"، أظهرت البيانات الصادرة من كوريا للإحصاء أن 56.1% من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 64 عاما اقترضوا أموالا من البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية في 2018، بارتفاع بنسبة 0.8% مقارنة بعام 2017.

وبلغ متوسط حجم الديون 50.96 مليون وون (43,836 دولار) في عام 2018، وفقا للبيانات.

وارتفع حجم ديون المواطنين من أصحاب المنازل إلى 88.46 مليون وون في 2018، مقارنة بـ22 مليون وون لمن لا يملكون منزلا، وفقا للبيانات.

وأشارت البيانات إلى أن معظم الأسر حصلت على القروض لشراء منازل.

ويُشار إلى أن ديون الأسر الكورية في تزايد مستمر منذ سنوات، حيث وصلت إلى 1.572 تريليون وون بنهاية سبتمبر.

وبشكل منفصل، أظهرت البيانات أن الكوريين ممن هم في منتصف العمر مثلوا 39.7% من مجمل السكان البالغ 50 مليون في 2018. ومن بينهم بلغت نسبة الكوريين العاملين 62.9% حتى أكتوبر 2018.

وأظهرت البيانات كذلك أن 819.000 شخص ممن هم في منتصف العمر والبالغ عددهم الكلي 1.42 مليون شخص تم توظيفهم في العام الماضي، وأن متوسط دخلهم الشهري يبلغ 2.73 مليون وون.

يذكر أن الدولار الأمريكي يساوي 1161.72 وون كوري جنوبي.