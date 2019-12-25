بيسكوف: لا نعتقد أن هناك أي اختلاف في تصريحات الرئيس ورئيس الحكومة بشأن بيلاروس

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن الكرملين لا يوافق على وجود اختلاف في تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، فيما يتعلق بالعلاقات مع بيلاروس.

موسكو - سبوتنيك. ولفت الصحفيون، إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أشار في مقابلة إلى الفرق بين مواقف الرئيس ورئيس الوزراء الروسيين.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال ما إذا كان الكرملين يعتقد أن هناك اختلافا في النهج والآراء مع الحكومة، بشأن مسألة العلاقات مع بيلاروس : "لا، هنا لا يمكننا الاتفاق مع ألكسندر غريغوريفيتش (لوكاشينكو)".

وأضاف: "لا نعتقد أن هناك أي اختلاف في تصريحات الرئيس ورئيس الحكومة".

ووقعت روسيا وبيلاروس، يوم 2 أبريل/ نيسان عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك.

وفي يناير/ كانون الثاني عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد - روسيا بيلاروس"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.