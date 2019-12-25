وزيرا خارجية روسيا وتشيلي يعربان عن عزمهما تطوير التعاون بين البلدين

أعرب وزيرا خارجية روسيا وتشيلي، سيرغي لافروف وتيودورو ريبيرا، عن عزمهما تطوير التعاون، الذي يحقق منفعة متبادلة لكلا الدولتين.

موسكو - سبوتنيك. ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزراء الخارجية تبادلوا برقية تهنئة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الروسية التشيلية.

وقال البيان: "في رسائلهم، أشار وزراء الخارجية إلى طريق مهم لإقامة وتطوير العلاقات الثنائية، وأشادوا بالحالة الراهنة، وأعرب الوزيران عن عزمهما مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى بناء حوار بناء وتعاون بين البلدين".

وأشار لافروف، إلى وجود أساس متين للتعاون مع تشيلي في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، والتعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وآليات الحوار الحالية بين روسيا وجمعيات التكامل في أمريكا اللاتينية.

وأكد الوزير الروسي التزام كلا البلدين بتعزيز الاستقرار الدولي وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

من جانبه شددت ريبيرا، على اتساق مواقف البلدين بشأن المواضيع الدولية المهمة، وأهمية التنفيذ المستمر لإمكانات تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بشكل حيوي، بما في ذلك من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.