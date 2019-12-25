بولندا تحتفظ بحق الرد على كلمات بوتين حول تواطؤ وارسو مع هتلر

أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها تحتفظ بحق الرد على كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سياسة وارسو في ثلاثينيات القرن الماضي ودور السفير البولندي لدى ألمانيا في الفترة من 1934-1939، الذي كان على علاقة وطيدة مع هتلر، متوافقا مع سياسته ضد اليهود.

قال ممثل وزارة الخارجية البولندية لوكالة "سبوتنيك" اليوم: "سنقوم بالأمر بعد عطلة عيد الميلاد، حيث يتم الاحتفال بعيد الميلاد الكاثوليكي حاليًا في الجمهورية، وستستمر العطلة حتى يوم الخميس 26 ديسمبر".

وأشار الدبلوماسي البولندي إلى أنه: "إذا تم اتخاذ قرار بالرد، فإن هذا لن يأتي قبل يوم الجمعة".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد وصف يوم الاثنين الماضي سفير بولندا السابق لدى ألمانيا النازية، الذي اقترح نصب تمثال لهتلر لوعده بطرد اليهود إلى إفريقيا، بـ"السافل المعادي للسامية".

وقال بوتين، في الاجتماع الموسع لوزارة الدفاع الروسية بموسكو معلقا على مذكرات السفير البولندي في ألمانيا في الثلاثينيات من القرن الماضي: "إنه سافل وخنزير معاد للسامية، لا يجوز تسميته بشكل آخر. لقد تضامن تماما مع هتلر في مزاجه المعادي للسامية، وعلاوة على ذلك وعد بإقامة تمثال لهتلر في وارسو، لأنه تهكم على الشعب اليهودي".

وأشار بوتين إلى أنه أصيب بالذهول، عندما اطلع من خلال الوثائق الأرشيفية، على الطريقة التي تم خلالها اقتراح حل "المسألة اليهودية" في بولندا.

وقال بوتين: "ما أدهشني بصراحة، وأقول ذلك بصدق، هو كيف ناقش هتلر مع مسؤولين رسميين من بولندا، إمكانية حل ما يسمى بالمسألة اليهودية؟".

وذكر بوتين، أن هتلر أبلغ سفير بولندا في ألمانيا لاحقا، عن فكرته طرد اليهود إلى إفريقيا... إلى مستعمرة هناك.