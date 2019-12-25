إيران تعلن اعتقال 13 شخصا تابعين لـ"النضال العربي" متهمين بقتل المتظاهرين

طهران - سبوتنيك . نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء نبأ "إلقاء القبض على مجموعة إرهابية من 13 شخصا تابعة لـجماعة حركة النضال العربي متهمة بقتل المتظاهرين في الاضطرابات الأخيرة في محافظة خوزستان".

وأضافت الوكالة "المعتقلون اعترفوا بتلقيهم أوامر من جهات خارجية للقيام بأعمال شغب وتخريب وقطع الطرق وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بشكل عشوائي".

وذكرت وكالة أنباء إيرانية اليوم الأربعاء أن السلطات عطلت خدمة الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في عدة أقاليم وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة متوقعة دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي وبعض أقارب الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى غدا الخميس.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في البداية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب رفع أسعار الوقود ولكن المتظاهرين وسعوا مطالبهم لتشمل دعوات إلى مزيد من الحرية السياسية وقضايا أخرى.