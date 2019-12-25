الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة

القدس - سبوتنيك. قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، مساء اليوم الأربعاء:

"متابعة للتقارير عن تفعيل إنذار في منطقة الجنوب رُصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال في وقت سابق إن إسرائيل ستمنح جنودها قبة حديدية قضائية، في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستمنح أو ستعمل على تحصين الجنود الإسرائيليين بقبة حديدية في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي قررت فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية محتملة داخل الأراضي الفلسطينية.

وأفادت الصحيفة بأن بينيت قد صرح على هامش عرض جوي لسلاح الطيران، اليوم، بأن بلاده ستقوم بحماية جنودها، متهما الجنائية الدولية بأنها مصنع لـ"معاداة السامية الحديثة".