وكالة: قطع الإنترنت في بعض أقاليم إيران بعد دعوات للاحتجاج

ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الإيرانية تتجه لقطع خدمة الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في بعض المناطق بعد دعوات نشطاء عبر مواقع التواصل لتنفيذ احتجاجات.

نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء أن السلطات عطلت خدمة الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في عدة أقاليم وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة متوقعة دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الوكالة، فإن الدعوات نشرها أقارب لبعض الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي.

من جهة ثانية أفادت وسائل إعلام بأن إيران أعلنت اعتقال 13 شخصا تابعين لجماعة "حركة النضال العربي" متهمين بقتل المتظاهرين في الاضطرابات الأخيرة في محافظة خوزستان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء نبأ "إلقاء القبض على مجموعة إرهابية من 13 شخصا تابعة لـجماعة حركة النضال العربي متهمة بقتل المتظاهرين في الاضطرابات الأخيرة في محافظة خوزستان".

وأضافت الوكالة "المعتقلون اعترفوا بتلقيهم أوامر من جهات خارجية للقيام بأعمال شغب وتخريب وقطع الطرق وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بشكل عشوائي".