حريق في مأوى للفقراء بأمريكا يشرد 250 شخصا يوم عيد الميلاد... صور

قال مسؤولون إن حريقا شب في مبنى سكني كبير يمثل مأوى انتقاليا للفقراء في وسط مدينة منيابوليس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء فأدى إلى تشريد 250 شخصا.

ولم ترد أنباء عن حدوث وفيات أو حالات إصابة خطيرة في الحريق، بحسب "رويترز".

أضاف المسؤولون أنه تم نقل ثلاثة من السكان مصابين بجروح طفيفة للمستشفى لتقييم حالاتهم بينما عولج آخرون في الموقع جراء استنشاق الدخان.

Detroit News Four-alarm blaze at Minneapolis' Drake Hotel forces more than 200 low-income residents to evacuate - CNN https://t.co/W0YGf0jUUi pic.twitter.com/TmuJEmEK4X — Detroit NewsChannel (@Detroit_NC) December 25, 2019

وقال جون فروتيل مدير الإطفاء في المدينة للصحفيين أمام المجمع إن الحريق شب قبل الفجر في الطابق الثاني من المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق ثم امتدت النيران للطابق الثالث والمنطقة الأعلى من المبنى.

El incendio en un edificio de la ciudad estadounidense de #Minneapolis, #Minnesota provocó hoy el desplazamiento de unas 200 personas y quemaduras a tres, reportaron medios locales de prensa. https://t.co/71PHzJO9FN pic.twitter.com/X9uUeektmM — Prensa Latina (@PrensaLatina_cu) December 25, 2019

أضاف فروتيل أنه لم يتضح بعد سبب الحريق، وتوقع أن يواصل رجال الإطفاء حتى غد الخميس ليتسنى لهم إخماد الحريق.