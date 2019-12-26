سقوط قتلى أثناء غرق قارب مهاجرين شرقي تركيا... فيديو

أعلن مكتب حاكم إقليم "بدليس" التركي، اليوم الخميس، عن مقتل سبعة أشخاص في حاثة غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين في بحيرة "وان" شرقي تركيا، بينما تم إنقاذ 64 آخرين.

وقال المكتب في بيان "إن القارب غرق بعدما انقلب لدى اقترابه من منطقة عادل جيفاز في بدليس الواقعة على السواحل الشمالية للبحيرة. وقع الحادث قرابة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي".

وانتشرت مقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشبان يصلون ويدفنون ضحايا الحادثة بعد نشر أسمائهم.

Seven purge-victims who died Friday after their inflatable dinghy capsized in the eastern Aegean Sea, were laid to rest Wednesday in Greece' Chios island.



Said Zenbil (12)

Meltem Zenbil (40)

Kevser Sezer (58)

Mahir Işık (4)

Mustafa Kara (6)

Gülsüm Kara (8

İbrahim Işık (3) pic.twitter.com/XIHnNfgUrA — Turkey Purge (@TurkeyPurge) October 2, 2019

​والبحيرة قريبة من الحدود مع إيران، وعادة ما يعبر منها المهاجرون إلى تركيا في طريقهم إلى أوروبا، ولم يتضح لماذا كان المهاجرون يستقلون القارب في بحيرة "وان" الواقعة بالكامل داخل الحدود التركية.

وقال مكتب الحاكم، إن خمسة أشخاص عثر عليهم بعد أن لفظوا أنفاسهم، وتوفي آخران في المستشفى، في حين نقل الناجون إلى مستشفيات وأماكن إيواء قريبة. وأضاف أن قوات الأمن وفرق الاستجابة الطارئة وغواصي الشرطة يقومون بعمليات بحث.