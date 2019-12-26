سقوط قتلى أثناء غرق قارب مهاجرين شرقي تركيا... فيديو

وقال المكتب في بيان "إن القارب غرق بعدما انقلب لدى اقترابه من منطقة عادل جيفاز في بدليس الواقعة على السواحل الشمالية للبحيرة. وقع الحادث قرابة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي".
وانتشرت مقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشبان يصلون ويدفنون ضحايا الحادثة بعد نشر أسمائهم.
Seven purge-victims who died Friday after their inflatable dinghy capsized in the eastern Aegean Sea, were laid to rest Wednesday in Greece' Chios island.— Turkey Purge (@TurkeyPurge) October 2, 2019
Said Zenbil (12)
Meltem Zenbil (40)
Kevser Sezer (58)
Mahir Işık (4)
Mustafa Kara (6)
Gülsüm Kara (8
İbrahim Işık (3) pic.twitter.com/XIHnNfgUrA
والبحيرة قريبة من الحدود مع إيران، وعادة ما يعبر منها المهاجرون إلى تركيا في طريقهم إلى أوروبا، ولم يتضح لماذا كان المهاجرون يستقلون القارب في بحيرة "وان" الواقعة بالكامل داخل الحدود التركية.
وقال مكتب الحاكم، إن خمسة أشخاص عثر عليهم بعد أن لفظوا أنفاسهم، وتوفي آخران في المستشفى، في حين نقل الناجون إلى مستشفيات وأماكن إيواء قريبة. وأضاف أن قوات الأمن وفرق الاستجابة الطارئة وغواصي الشرطة يقومون بعمليات بحث.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)