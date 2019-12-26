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10:20 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    ترامب: بيلوسي "مجنونة".. تريد إدارة الجمهوريين في "الشيوخ"

    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نانسي بيلوسي، مصابة بالجنون، لمجرد أن حزبها يمتلك أغلبية بسيطة في مجلس النواب.

    وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الخميس: "تلك الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، سمحت لبيلوسي، بتنفيذ الإجراءات  الخاصة بعزل الرئيس الأمريكي من منصبه، لكنها لم تحصل على صوت واحد من الجمهوريين داخل مجلس النواب".

    وتابع: "لم يكن هناك جريمة، لأن اتصالي برئيس أوكرانيا، لم يكشف ممارسة ضغوط عليه".

    وقال الرئيس الأمريكي إن "إجراءات عزلي كانت خدعة، ولم تؤد إلى أي شيء"، مشيرا إلى أنها لم تكن عادلة على الإطلاق، ولم تستند إلى أي إجراءات منطقية.

    وتابع: "في الوقت الحالي، تطلب بيلوسي كل شيء لم يكن مسموحا للجمهوريين فعله في مجلس النواب، الذي يمتلك حزبها (الحزب الديمقراطي) أغلبية فيه".

    واستطرد: "الديمقراطيون يريدون إدارة الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، عندما يتم طرح إجراءات عزل الرئيس في المجلس"، مضيفا: "إنه جنون".

    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام، إن نانسي بيلوسي، تقود المحاكمة الأكثر إجحافا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى قرار مجلس النواب، الذي يتهمه بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

    وكتب: "بيلوسي قدمت لنا المحاكمة الأكثر إجحافا في تاريخ أمريكا، وفي تاريخ الكونغرس... هي الآن تصرخ".

    وبينما تقود بيلوسي الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، الذي أصدر قرار إدانة ترامب، فإن الجمهوريين يسيطرون على أغلبية مجلس الشيوخ.

    وقال ترامب: "بيلوسي انتهكت كل القوانين، خلال ما كانت تقوم به"، مضيفا: "لقد أضاعت الكونغرس مرة واحدة، وسوف تفعلها ثانية".

    ومن غير المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ على إجراءات عزل ترامب، التي من المقرر أن يبدأ التحقيق فيها بعدما أرسله إليه مجلس النواب، الذي أدان ترامب في محاكمته، لأن الجمهوريون يمثلون أغلبية في هذا المجلس.

    وتحتاج إدانة ترامب في مجلس الشيوخ، إلى موافقة كل الديمقراطيين و20 سيناتورا من الجمهوريين (حزب ترامب)، حتى تتحقق أغلبية الثلثين.

    ويتهم الديموقراطيين الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لحكومة كييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على فتح تحقيق بشأن ما يقول إنه "قضايا فساد" تتعلق بنائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.

    وينفى ترامب تلك الاتهامات، ويقول: "من المناسب مطالبة أوكرانيا بالنظر في مزاعم الفساد"، ورغم ذلك فإن مجلس النواب، بزعامة الديمقراطيين، وجه له تهمتين، خلال التحقيق الخاص بإجراءات عزله

    ووافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، خلال المحاكمة، التي شهدتها اللجنة القضائية في المجلس، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضده.

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    الكلمات الدلالية:
    عزل ترامب, نانسي بيلوسي, دونالد ترامب
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