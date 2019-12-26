أول تعليق من كوريا الجنوبية على مقاطعة مسؤول ياباني لكلمة الرئيس مون

علقت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، على مقاطعة مسؤول ياباني لكلمة الرئيس مون جيه-إن، خلال قمته الأخيرة مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي في الصين.

وأعربت الوزارة، اليوم الخميس، عن استيائها من مقاطعة الرئيس مون، بحسب ما نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بوزراة الخارجية، فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن "الوزارة أعربت عن استيائها الشديد إلى اليابان إزاء التصرف، من خلال القنوات الدبلوماسية".

وأشار المسؤول إلى أن "اليابان أجابت بأن الأمر لم يكن مقصودا، وأنها ستتحقق من كيفية حدوثه وتعاود الاتصال مع الجانب الكوري".

يذكر أن المسؤول الياباني قاطع الكلمة الافتتاحية للرئيس خلال القمة التي عقدت في تشنغدو جنوب غربي الصين، يوم الثلاثاء الماضي، ليدعو الصحفيين إلى ترك قاعة المؤتمرات، ووصف النقاد المقاطعة بالوقاحة الدبلوماسية.

وجاءت المقاطعة في الوقت الذي كان يؤكد فيه الرئيس مون على قرب كوريا الجنوبية واليابان وأن البلدين شريكان من أجل تحقيق الازدهار المشترك.

وذكرت "يونهاب" أن القمة الأخيرة كانت في إطار سعي البلدين من أجل حل النزاع المحتد بينهما حول بعض القضايا التجارية والتاريخية.