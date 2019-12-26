مجموعة حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان مع اقتراب الانتخابات

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الخميس إن الصين أرسلت حاملة طائرات جديدة لتبحر عبر مضيق تايوان، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الجزيرة.

ووفقا لوكالة "رويترز" قالت وزارة الدفاع في تايبه، في بيان قصير:" إن مجموعة السفن الحربية بقيادة حاملة الطائرات الصينية أبحرت شمالا عبر المضيق". ولم تذكر الوزارة في البيان توقيت مرور المجموعة.

وتعتبر الصين "تايوان"، ذات الحكم الديمقراطي، إقليما منشقا عنها، وتمثل الجزيرة، للحزب الشيوعي الصيني، قضية السيادة الإقليمية الأكثر حساسية وأهمية. وهددت بكين بمهاجمة تايوان إذا اتخذت خطوات نحو استقلال رسمي.