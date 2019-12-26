تدريبات بحرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران

وقال وو تشيان المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية شهرية، نشرتها وزارة الدفاع الصينية على صفحتها الرسمية في تويتر: "إن الصين سترسل المدمرة شينينغ المزودة بصواريخ موجهة إلى التدريبات، التي تستمر من 27 إلى 30 ديسمبر كانون الأول، وتهدف إلى تعميق التعاون بين بحريات الدول الثلاث".
中國國防部26日介紹，根據中國、俄羅斯、伊朗三國軍隊達成的共識，中俄伊海上聯合演習將於12月27日至30日在阿曼灣地區舉行。中國海軍派西寧號導彈驅逐艦參加。此次演習旨在深化三國海軍之間的交流合作，展示三方共同維護世界和平與海上安全、積極構建“海洋命運共同體”的良好意願和能力。 pic.twitter.com/eenqGjUevp
— 中國新聞社 (@CNS1952) December 26, 2019
وتزايدت التوترات منذ العام الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق "إيران النووي لعام 2015 مع ست دول" وإعادة فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.
وتأتي المناورات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
واقترحت واشنطن مهمة بحرية بقيادتها، بعد عدة هجمات في مايو/أيار ويونيو /حزيران، على سفن تجارية دولية في الخليج، ألقت بالمسؤولية فيها على إيران. ونفت طهران ذلك.
وترتبط الصين بعلاقات دبلوماسية وتجارية وفي مجال الطاقة مع إيران، وتربطها كذلك علاقات جيدة مع السعودية المنافس الإقليمي لإيران.
ومن المرجح أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ السعودية، العام المقبل، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين .
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