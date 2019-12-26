تدريبات بحرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران

قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس إن الصين وإيران وروسيا ستجري مناورات بحرية مشتركة، تبدأ غدا الجمعة، في المحيط الهندي وبحر عُمان، وسط تصاعد التوترات في المنطقة بين إيران وواشنطن.

وقال وو تشيان المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية شهرية، نشرتها وزارة الدفاع الصينية على صفحتها الرسمية في تويتر: "إن الصين سترسل المدمرة شينينغ المزودة بصواريخ موجهة إلى التدريبات، التي تستمر من 27 إلى 30 ديسمبر كانون الأول، وتهدف إلى تعميق التعاون بين بحريات الدول الثلاث".

وتزايدت التوترات منذ العام الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق "إيران النووي لعام 2015 مع ست دول" وإعادة فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

وتأتي المناورات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

واقترحت واشنطن مهمة بحرية بقيادتها، بعد عدة هجمات في مايو/أيار ويونيو /حزيران، على سفن تجارية دولية في الخليج، ألقت بالمسؤولية فيها على إيران. ونفت طهران ذلك.

وترتبط الصين بعلاقات دبلوماسية وتجارية وفي مجال الطاقة مع إيران، وتربطها كذلك علاقات جيدة مع السعودية المنافس الإقليمي لإيران.

ومن المرجح أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ السعودية، العام المقبل، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين .