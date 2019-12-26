بريطانيا تنقذ 15 مهاجرا قبالة سواحل كِنت

قام كل من حرس الحدود وخفر السواحل البريطانيين بإنقاذ ما لا يقل عن 15 شخصا يعتقد أنهم مهاجرون، اليوم الخميس، قبالة سواحل كِنت في جنوب شرقي إنجلترا.

وشهدت قناة "سكاي نيوز" نقل مسؤولين من حرس الحدود لهؤلاء الأشخاص إلى ميناء دوفر.

At least 15 suspected migrants have been brought into the port of Dover by Border Force Officials, Sky News can reveal https://t.co/R0QSiHa937 — Sky News (@SkyNews) December 26, 2019

ونقلت عن خفر السواحل قوله إنه "نسق عملية بحث وإنقاذ استجابة لعدد من الوقائع قبالة كِنت بالتعاون مع قوة الحدود".

وأضاف خفر السواحل أن السلطات أرسلت طائرة هليكوبتر وثلاثة قوارب، ولم يحدد هوية هؤلاء الأشخاص أو ملابسات العثور عليهم.

وتعترض دوريات الحدود البريطانية من حين لآخر مهاجرين يحاولون عبور القناة قادمين من فرنسا، وانتشلت أكثر من 148 ممن يعتقد أنهم مهاجرون، بينهم نساء وأطفال، من قوارب في المنطقة في وقت سابق من الشهر.