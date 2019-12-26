انتحار زوج أميرة نرويجية يوم عيد الميلاد

انتحر آري بين، الزوج السابق للأميرة النرويجية مارثا لويس، أمس الأربعاء، يوم الاحتفال بعيد الميلاد، حسبما أعلن غاير هاكونسند، المتحدث باسم عائلة الكاتب.

وصرح هاكونسند في بيان باسم العائلة: "ببالغ الحزن في قلوبنا، يعلن أكثر المقربين من عائلة بين أنه (آري بين) قتل نفسه، نطلب احترام خصوصيتنا في الأوقات المقبلة"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونعى ملك وملكة النرويج، "آري بي" في بيان جاء فيه: "آري كان جزء مهما من عائلتنا على مدى سنوات عديدة، ونحمل ذكريات دافئة عنه، ونحن ممتنون لأننا عرفناه وحزينون لأن أحفادنا فقدوا والدهم المحبوب، ونعزي والديه وأشقاءه الذين خسروا ابنهم وشقيقهم".