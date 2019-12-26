الهلال الأحمر التركي يعتزم افتتاح مكتب في ليبيا مطلع 2020

أعلن رئيس الهلال الأحمر التركي، كرم قنق، اليوم الخميس، العزم على افتتاح مكتب تمثيلي في ليبيا أوائل عام 2020، بهدف مساعدة السكان الذين يعانون من النزاع المستمر في البلاد.

موسكو– سبوتنيك. وقال قنق في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "خلال الأشهر الأولى من عام 2020، يعتزم الهلال الأحمر التركي افتتاح مكتب في ليبيا، وذلك بدعوة من الهلال الأحمر الليبي، وسيكون بمقدورنا التنفيذ المشترك لخطط متبادلة طويلة الأجل".

وأضاف أن "الكثير من النازحين في ليبيا، يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وذلك جراء النزاع المنظم بين الجماعات المسلحة المعارضة، موضحا أن هنالك حوالي 823 ألف شخص ، بينهم 248 ألف طفل، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية".

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.