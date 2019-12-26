بوتين يبحث مع كونتي التسوية السلمية للأزمة في ليبيا

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الوضع في ليبيا مع التركيز على ضرورة التسوية السلمية للأزمة.

وجاء في بيان الكرملين أنه "تم مناقشة الوضع في ليبيا، وركز الجانبان على ضرورة التسوية السلمية للأزمة، وفي هذا الصدد تم الإعراب عن تأييد جهود المجتمع الدولي لتحقيق التسوية الليبية بوساطة الأمم المتحدة".

يتبع...