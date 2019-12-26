بوتين يبحث مع نتنياهو العلاقات الثنائية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العلاقات الثنائية.

موسكو - سبوتنيك. وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقشان عددا من مسائل العلاقات الثنائية، في إطار الزيارة المخططة للرئيس الروسي إلى إسرائيل في يناير/ كانون الثاني الشهر 2020.

وجاء في بيان الكرملين: "جرى مناقشة القضايا الإقليمية الملحة، وكذلك عدد من مسائل العلاقات الثنائية في إطار الزيارة المخططة للرئيس الروسي إلى إسرائيل في يناير العام 2020".

שוחחתי היום בטלפון עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על איראן והמצב בסוריה.



ביקשתי מהנשיא פעם נוספת להביא לשחרורה של נעמה יששכר. הנשיא פוטין בירך אותי לרגל חג החנוכה, הודיתי לו ובירכתי אותו לרגל הנובי גוד. pic.twitter.com/bdCh51gh7A — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 26, 2019

وفي السياق نفسه، نشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث معه الملف الإيراني والأوضاع في سوريا.

كما طرح رئيس الوزراء نتنياهو مجددا طلبه بالإفراج عن المواطنة نعاما يساسخار المعتقلة في روسيا.

وأكد نتنياهو أن الرئيس بوتين هنأه بمناسبة حلول عيد "الأنوار" (الحانوكا)، في وقت هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بوتين، بمناسبة حلول عيد "النوفي غود" (السنة الجديدة).