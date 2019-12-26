قائد البحرية الإيرانية: أمريكا لاتجرؤ على مهاجمة إيران

قال الأميرال حسين خانزادي، قائد القوة البحرية الإيرانية، في اجتماع للقوات البحرية الخاصة في مشهد: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران لأنها تعلم مسبقاً استعداد جيشنا لأي عدوان.

وأضاف خانزادي في تصريح صحفي نشرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية اليوم الخميس: إن أمريكا تتميز بالاعتداء على الغير منذ تأسيسها، فهي من شنت الحرب العراقية الإيرانية، وطردت الهنود من أراضيهم، وقتلت أكثر من 800 ألف شخص في حروبها، وهي البلد الوحيد الذي استخدم السلاح النووي في الحرب، وهي من أسس داعش.

وطالب القوات المسلحة وخاصة البحرية أن تكون على استعداد تام لأي هجوم مباغت، مؤكداً على أهمية الأسطول البحري في حماية إيران ومنوهاً على أن الانتصار على العراق كان بفضل سلاح البحر.

وفي وقت سابق كان قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنغسيري، قد أكد أن "القوات البحرية الوطنية تقوم بتوجيه الأسئلة لجميع السفن عن جنسيتها ونوعها ومقصدها وتقوم سفن جميع الدول بالاستجابة والإجابة عن جميع أسئلتنا بما في ذلك السفن الأمريكية".