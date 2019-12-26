قائد شرطة طهران: الوضع آمن ولا توجد أية اختراقات أمنية

أكد قائد شرطة طهران، العميد حسين رحيمي، اليوم الخميس، أن الوضع في طهران آمن ومستقر، ولا توجد لدينا أية حالة مسجلة ضد أي اختراق أمني.

قال رحيمي في تصريحات نشرتها وكالة "أنباء فارس" الإيرانية للأنباء: هدف العدو واضح، وهو زعزعة الأمن والتأثير على الرأي العام بنشره الإشاعات التي تهدف إلى خلخلة الاستقرار بين أبناء المجتمع.

وأضاف "إن قوى الأمن الداخلي هي العين الساهرة على حماية المواطنين، ولن تسمح لأي أحد بأن يخل بهذا الأمر، ونحن نفتخر بصفتنا خادمين للشعب الإيراني".

مؤكدًا أن طهران آمنة ومستقرة تماما، ولا توجد لدينا أية حالة اختراق أمني.

ونوه إلى أن وحدات الشرطة منتشرة في كل شوارع طهران للحفاظ على الأمن، وأن من يعرقل سيرها سيلقى مصيرا بقبضة من حديد.