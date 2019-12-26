رئيس الموساد: إيران تتصدر أولوياتنا

قال يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، إن إيران تتصدر أولويات وحداتنا.

نقلت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم، الخميس، عن لسان الجنرال يوسي كوهين، أن طموح طهران النووي وترسيخ حضورها في المنطقة يتصدر أولويات جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".

ראש המוסד יוסי כהן באירוע הענקת תעודות למצטייני המוסד בבית הנשיא: "איראן נמצאת בראש סדר העדיפות של עבודת המוסד. כל פעולתה מאתגרת את ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה"@uriyaelk — כאן חדשות (@kann_news) December 26, 2019

وتابع يوسي كوهين أن كوادر وعمال وفنيي جهاز الموساد يتعهدون بالحفاظ على أمن إسرائيل القومي، منوها إلى أن وبرنامجها النووي على رأس أولويات الجهاز.

وذكرت القناة العبرية أن الرئيس الإسرائيلي أقام حفل تكريم لعدد من كوادر جهاز المخابرات الإسرائيلي، في لقاء جمعه بالجنرال كوهين، حيث قال خلال الحفل: لا يوجد شيء مستحيل في قاموس "الموساد".