المصارع الروسي يميليانينكو يلبي دعوة رئيس الشيشان ويخوض نزالا معه... فيديو

وقال يميليانينكو في مقطع مصور له على موقع "إنستغرام": "السلام عليكم صديقي رمضان، لقد رأيت على الإنترنت أنك تدعوني للقتال. أنا أقبل دعوتك. أمنح لك يا صديقي العزيز حق اختيار الشروط والمكان. حضر القفازات يا رمضان، لنروج معا للرياضة ونمط الحياة الصحية".

وكان الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، قد شارك على "إنستغرام" منشورا دعا فيه ألكسندر يميليانينكو للنزال، واقترح على المشاركين في صفحته تحديد قواعد النزال.