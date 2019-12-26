إسرائيل تواجه البالونات الحارقة والطائرات المسيرة من غزة بـ"سيف الضوء"

كشفت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل حول نظام ليزر جديد تأمل في أن يساعد في القضاء على البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

ويهدف هذا النظام، الذي يطلق عليه اسم "سيف الضوء"، إلى إسقاط الأجهزة الحارقة المحمولة ببالونات وطائرات ورقية حارقة وطائرات مسيرة، قبل أن تتمكن من دخول الأراضي الإسرائيلية، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

وهذا النظام قادر على مواجهة الأهداف ليلا أو نهارا مع مدى فعال يبلغ طوله كيلومترين، ويمكن تحريكه على مقطورة صغيرة أو تثبيته على شاحنة، وقد تم إجراء اختبارات له خلال الأسبوع الماضي، ولكن لم يتم تحديد تاريخ لنشره على الفور.

وقال قائد شرطة الحدود كوبي شبتاي للقناة 12 إن النظام "يوفر ردا شبه قاطعا لكل ما يتعلق بالبالونات والطائرات الورقية، ويقدم حلا آمنا وفعالا لتهديد الطائرات المسيرة".

وظهر تكتيك إطلاق البالونات التي تحمل عبوات ناسفة وأجهزة حارقة من غزة إلى إسرائيل في العام الماضي كجزء من سلسلة احتجاجات وأعمال شغب على طول حدود القطاع، والتي بدأت في أواخر مارس وتعرف باسم "مسيرة العودة".

وقد اثبتت الطريقة البسيطة والرخيصة لتنفيذ الفلسطينيين الهجمات فعاليتها، نظرا للمصاعب التي واجهت قوات الأمن الإسرائيلية في مواجهة هذا التكتيك. كما استخدمت طائرات صغيرة مسيرة تحمل متفجرات في الهجمات من غزة.

وذكر تقرير القناة 12 أنه سيتم نشر منظومة "سيف الضوء" على طول الحدود مع قطاع غزة وكذلك على طول الحدود الشمالية مع لبنان.