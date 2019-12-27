تحطم طائرة ركاب على متنها 100 شخص في كازاخستان

أعلنت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، أنه بعد الإقلاع من مطار "ألما-آتا"، بدأت الطائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين، وقتل سبعة أشخاص في حادث التحطم.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا للوزارة، فقدت الرحلة رقم زد 2100، التابعة لشركة طيران "بيك اير" المتجهة من ألما- آتا إلى نور سلطان، في الساعة 7.22 بالتوقيت المحلي (4.22 بتوقيت موسكو) ارتفاعها خلال الإقلاع واخترقت سياج خرساني، واصطدمت بمبنىً من طابقين.

وجاء في البيان: "بدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق، ويتم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة. في الوقت الحالي، بلغ عدد القتلى 7 أشخاص".

وقال مطار "آلما أتا" في بيان: "إن الطائرة كان على متنها 95 راكبا، 5 وأفراد الطاقم"، مشيرا إلى أنه "سيتم لاحقا الكشف عن ملابسات الحادث".